Литва и Латвия приветствуют свободные и конкурентные выборы в Украине

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Понедельник, 22 июля 2019, 22:50

Главы МИД Литвы и Латвии назвали досрочные парламентские выборы в Украине свободными и конкурентными.

Об этом сообщает "Европейская правда"

"Выборы в Украине: конкурентная кампания, соблюдение основных прав и свобод, в соответствии с общей оценкой БДИПЧ/ОБСЕ", - написал глава МИД Литвы Линас Линкявичус в своем аккаунте в Twitter в понедельник вечером.

Глава литовской дипломатии отметил, что Литва продолжит оказывать неизменную поддержку суверенитету, территориальной целостности и реформам в Украине.

Глава МИД Латвии Эдгар Ринкевич, со своей стороны, подтвердил решительную поддержку суверенитета и процессу реформ в Украине.

"Поздравляем Украину с проведением свободных и конкурентных парламентских выборов в соответствии с выводами ОБСЕ/БДИПЧ", - написал Ринкевич в своем Twitter.

Напомним:

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Темы: Литва Латвия виборы


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