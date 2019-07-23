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Вакарчук пропонує створити в Раді IT-комітет

Вівторок, 23 липня 2019, 04:39

Політична партія "Голос" пропонує стровити в Верховній Рада IT-комітет.

Про це йдеться у коментарі лідера політсили Святослава Вакарчука, повідомляє Укрінформ.

Команда політичної партії "Голос" вважає доцільним створити в структурі ВР окремий комітет, члени якого будуть опікуватись питаннями розвитку високих технологій як пріоритетної галузі.

"На сьогодні це важлива галузь для України, вона розвивається дуже потужно. Ми можемо допомогти їй. Однак саме по собі створення окремого комітету нічого не дасть — треба розуміти, якими будуть його функції, чим він може допомогти", — зазначив Вакарчук.

В той же час політик заявив, що до зменшення кількості профільних комітетів "треба дуже уважно підійти".

"Українська правда" у Threads

Теми: Вакарчуквибори
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