Вакарчук предлагает создать в Раде IT-комитет

395 просмотров
Вторник, 23 июля 2019, 04:39

Политическая партия "Голос" предлагает создать в Верховной Раде IT-комитет.

Об этом говорится в комментарии лидера политсилы Святослава Вакарчука, сообщает Укринформ.

Команда политической партии "Голос" считает целесообразным создать в структуре ВР отдельный комитет, члены которого будут заниматься вопросами развития высоких технологий как приоритетной отрасли.

"На сегодня это важная отрасль для Украины, она развивается очень мощно. Мы можем помочь ей. Однако само по себе создание отдельного комитета ничего не даст - надо понимать, какими будут его функции, чем он может помочь ", - отметил Вакарчук.

В то же время политик заявил, что к уменьшению количества профильных комитетов "надо очень внимательно подойти".

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

Темы: Вакарчук виборы


powered by lun.ua
Материалы по теме
Вакарчук хочет закон о "сосуществования" с Россией 23 июля 2019, 01:24
Вакарчук обратился к Зеленскому: просит защитить "Голос" от Дубневича 22 июля 2019, 15:16
Вакарчук назвал условия вступления "Голоса" в будущую коалицию 22 июля 2019, 02:54
Все новости
Главные новости
Дубневич сдался. "Голос" побеждает на проблемном округе во Львове
Ефремова выпустили из СИЗО: пробыл там 3 года
Только 220 избирателей провели в Раду человека, который помог бежать "беркутовцам"
Вертолет со спецназом вылетел на округ, где проигрывает Пашинский
Все новости
мандри

8 простых советов, как избежать проблем с кишечником во время путешествия

улыбнитесь!

10 комиксов о том, как быть девушкой

Опыт

История супругов, которые создают визитку Украины

Поиск по сайту
Архив
Весь архів