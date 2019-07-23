Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Винищувачі Південної Кореї відкрили попереджувальний вогонь по російському літаку

Вівторок, 23 липня 2019, 08:43

Літаки ВПС Південної Кореї здійснили попереджувальні постріли в сторону російського військового літака через його вторгнення в повітряний простір країни над Східним морем.

Про це повідомляє "Європейська правда" із посиланням на агентство Yonhap.

Російський літак порушив територіальний простір Південної Кореї поблизу південно-східних островів Токто протягом двох коротких періодів.

Тип літака не повідомляється.

Після входу в корейську зону ППО (KADIZ), російський літак увійшов до повітряного простору о 9:09. У відповідь корейські ВПС підняли кілька літаків, включаючи F-15K і F-16K, щоб відстежити літак.

Вони намагалися зв’язатися з літаком, а потім випустили сигнальні ракети та зробили  попереджувальні постріли. Російський літак після трьох хвилин перебування залишив корейський повітряний простір.

Однак, приблизно о 9:33 він знову порушив повітряний простір Південної Кореї, пробувши чотири хвилини.

Військовий літак Росії був одним із трьох, що увійшли до зони ідентифікації протиповітряної оборони Кореї, два китайські літаки також були зафіксовані в цій зоні.

Це був перший випадок, коли російський військовий літак порушив повітряний простір Південної Кореї.

Міністерство оборони Південної Кореї планує викликати представників російських і китайських посольств і подати ноту протесту.

"Українська правда" у Threads

Теми: Південна КореяРосіяавіа
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Зеленський – Орбану: Назви хоч одну причину, чому Україна не має бути в ЄС

У Держспецзв'язку пояснили, чому вимкнули нацроумінг для абонентів "Київстару"

відеоЗеленський: Без допомоги доведеться воювати, як у перші дні вторгнення РФ

Фіцо не буде блокувати переговори про вступ України в ЄС, хоча вважає її неготовою

Зеленський прибув до Норвегії

фотоТріщини в підземці: поліція прийшла з обшуками в "Київський метрополітен"

Усі новини...
Південна Корея
Південна Корея збільшила експорт моторних мастил до РФ на 117% після відходу BP і Shell
КНДР заявила про порушення літаками-розвідниками США її повітряного простіру
Сеул почав таємно передавати Києву сотні тисяч артилерійських снарядів – WSJ
Останні новини
17:18
У Японії чоловік підірвав свою квартиру, намагаючись вбити таргана
17:12
Українці придбанням житла цікавляться, але купують обережно: підсумки ринку нерухомості - 2023
16:55
Данія готує нову допомогу Україні: танки, дрони і боєприпаси на €1 млрд
16:50
Про упередження щодо ЛГБТ. Вийшов трейлер комедії "Уроки толерантності"
16:45
Лідери головних партійних груп ЄС просять Брюссель не "розморожувати" мільярди для Угорщини
16:33
Голова Євроради перед самітом ЄС закликав виконати зобов’язання перед Україною
16:32
Вирощування ялинок на фермах може допомогти дикій природі – екологи
16:17
інфографікаАмериканські компанії найбільше допомагають Росії робити зброю
16:10
"Хабар через паркан": справу нардепки Марченко передали в суд
16:05
Канабіс у 1,5 раза підвищує ризик деяких ускладнень під час вагітності: дослідження
Усі новини...
Реклама: