Истребители Южной Кореи открыли предупредительный огонь по российскому самолету

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Вторник, 23 июля 2019, 08:43

Самолеты ВВС Южной Кореи произвели предупредительные выстрелы в сторону российского военного самолета из-за его вторжения в воздушное пространство страны над Восточным морем.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на агентство Yonhap.

Российский самолет нарушил территориальное пространство Южной Кореи вблизи юго-восточных островов Токто в течение двух коротких периодов.

Тип самолета не сообщается.

После входа в корейскую зону ПВО (KADIZ), российский самолет вошел в воздушное пространство в 9:09. В ответ корейские ВВС подняли несколько самолетов, включая F-15K и F-16K, чтобы отследить самолет.

Они пытались связаться с самолетом, а потом выпустили сигнальные ракеты и произвели предупредительные выстрелы. Российский самолет после трех минут пребывания покинул корейское воздушное пространство.

Однако, примерно в 9:33 он снова нарушил воздушное пространство Южной Кореи, пробыв четыре минуты.

Военный самолет России был одним из трех, вошедших в зону идентификации противовоздушной обороны Кореи, два китайских самолета также были зафиксированы в этой зоне.

Это был первый случай, когда российский военный самолет нарушил воздушное пространство Южной Кореи.

Министерство обороны Южной Кореи планирует вызвать представителей российских и китайских посольств и подать ноту протеста.

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Темы: Южная Корея Росcия авиа


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