"Батьківщина" виривається на третє місце в Раді – 93% протоколів

Центральна виборча комісія опрацювала 92,97% протоколів виборчих комісій, які працювали на позачергових виборах до Верховної Ради 21 липня.

За даними на 9:15 вівторка, 23 липня, результати такі:

Партія "Слуга народу" – 43,13%;

"Опозиційна платформа – за життя" – 13,05%;

"Батьківщина" – 8,19%;

"Європейська солідарність" – 8,14%;

"Голос" – 5,86%;

"Радикальна партія Олега Ляшка" – 4,01%;

"Сила і честь" – 3,8%;

"Опозиційний блок" – 3,06;

"Українська стратегія Гройсмана" – 2,32%;

Партія Шарія – 2,24%;

"Свобода" – 2,17%;

"Громадянська позиція" – 1,05%;

"Самопоміч" – 0,63%.

Прохідний бар’єр у 5% долають лише 5 партій: президентська на чолі з Дмитром Разумковим, сила Віктора Медведчука на чолі з Юрієм Бойком, політсили Юлії Тимошенко, Петра Порошенка і Святослава Вакарчука.

За третю позицію у Верховній Раді 9 скликання борються "Батьківщина" Юлії Тимошенко й "Європейська солідарність" Петра Порошенка.

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