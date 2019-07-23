"Батькивщина" вырывается на третье место в Раде – 93% протоколов
Центральная избирательная комиссия обработала 92,97% протоколов избирательных комиссий, которые работали на внеочередных выборах в Верховную Раду 21 июля.
По данным на 9:15 вторника, 23 июля, результаты таковы:
Партия "Слуга народа" – 43,13%;
"Оппозиционная платформа – За жизнь" – 13,05%;
"Батькивщина" – 8,19%;
"Европейская солидарность" – 8,14%;
"Голос" – 5,86%;
"Радикальная партия Олега Ляшко" – 4,01%;
"Сила и честь" – 3,8%;
"Оппозиционный блок" – 3,06;
"Украинская стратегия Гройсмана" – 2,32%;
Партия Шария – 2,24%;
"Свобода" – 2,17%;
"Гражданская позиция" – 1,05%;
"Самопомич" – 0,63%.
Проходной барьер в 5% преодолевают лишь 5 партий – президентская во главе с Дмитрием Разумковым, сила Виктора Медведчука во главе с Юрием Бойко, политсилы Юлии Тимошенко, Петра Порошенко и Святослава Вакарчука.
За третью позицию в Верховной Раде 9 созыва борются "Батькивщина" Юлии Тимошенко и "Европейская солидарность" Петра Порошенко.
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