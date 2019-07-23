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"Батькивщина" вырывается на третье место в Раде – 93% протоколов

Вторник, 23 июля 2019, 09:23
Батькивщина вырывается на третье место в Раде – 93% протоколов

Центральная избирательная комиссия обработала 92,97% протоколов избирательных комиссий, которые работали на внеочередных выборах в Верховную Раду 21 июля.

По данным на 9:15 вторника, 23 июля, результаты таковы:

Партия "Слуга народа" – 43,13%;

"Оппозиционная платформа – За жизнь" – 13,05%;

"Батькивщина" – 8,19%;

"Европейская солидарность" – 8,14%;

"Голос" – 5,86%;

"Радикальная партия Олега Ляшко" – 4,01%;

"Сила и честь" – 3,8%;

"Оппозиционный блок" – 3,06;

"Украинская стратегия Гройсмана" – 2,32%;

Партия Шария – 2,24%;

"Свобода" – 2,17%;

"Гражданская позиция" – 1,05%;

"Самопомич" – 0,63%.

 

Проходной барьер в 5% преодолевают лишь 5 партий – президентская во главе с Дмитрием Разумковым, сила Виктора Медведчука во главе с Юрием Бойко, политсилы Юлии Тимошенко, Петра Порошенко и Святослава Вакарчука.

За третью позицию в Верховной Раде 9 созыва борются "Батькивщина" Юлии Тимошенко и "Европейская солидарность" Петра Порошенко.

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Темы: виборыВерховная РадаБатькивщинаЕвропейская солидарность
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