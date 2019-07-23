От "Слуги народа" в Раду проходит 26-летний чемпион по пауэрлифтингу

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Вторник, 23 июля 2019, 13:37

Источник: ЦИК

На досрочных выборах в Верховную Раду в округе №133 Одесской области побеждает представитель партии "Слуга народа" мастер спорта международного класса по пауэрлифтингу 26-летний Артем Дмитрук.

 

Детали: По результатам обработки 97,64% электронных протоколов он набирает 32,66% голосов избирателей. Его ближайший соперник 34-летний представитель партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" предприниматель Виктор Баранский имеет 26,2% электоральной поддержки.

По данным ЦИК и из открытых источников Дмитрук - уроженец города Казатин Винницкой области. Он является победителем различных турниров по боксу, самбо и панкратиону. Имеет высшее образование. В Одессе владеет двумя спортклубами.

 

Валентина Романенко, УП

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Темы: виборы Слуга народа Одесская область


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