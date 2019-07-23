У Києві обікрали машину інкасаторів, поки ті відволіклися на банкомат

Джерело: Столична поліція

У Києві злодій скористався незачиненими дверцятами та виніс із автомобіля інкасаторів пакунки із грошима, поки ті заправляли банкомат.

Деталі: Коли інспектори вийшли для заправки банкомату на вулиці Митрополита Липківського., невідомий підійшов до інкасаторської машини та, відчинивши дверцята, забрав з салону пакунки із грішми. Після скоєного зловмисник втік з місця події.

Розпочато кримінальне провадження за ч. 5 ст. 186 (грабіж) Кримінального кодексу. За скоєне правопорушнику загрожує до 13-ти років ув’язнення із конфіскацією майна.