В Киеве обокрали машину инкассаторов, пока те отвлеклись на банкомат
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Вторник, 23 июля 2019, 14:09
Источник: Столичная полиция
В Киеве вор воспользовался незапертой дверью и вынес из автомобиля инкассаторов пакеты с деньгами, пока те заправляли банкомат.
Детали: Когда инспекторы вышли для заправки банкомата на улице Митрополита Липкивского, неизвестный подошел к инкассаторской машине и, открыв дверцу, забрал из салона пакеты с деньгами. После совершенного злоумышленник скрылся с места происшествия.
Начато уголовное производство по ч. 5 ст. 186 (грабеж) Уголовного кодекса. За содеянное правонарушителю грозит до 13 лет заключения с конфискацией имущества.
Украинская правда
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