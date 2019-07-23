В Киеве обокрали машину инкассаторов, пока те отвлеклись на банкомат

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Вторник, 23 июля 2019, 14:09

Источник: Столичная полиция

В Киеве вор воспользовался незапертой дверью и вынес из автомобиля инкассаторов пакеты с деньгами, пока те заправляли банкомат.

Детали: Когда инспекторы вышли для заправки банкомата на улице Митрополита Липкивского, неизвестный подошел к инкассаторской машине и, открыв дверцу, забрал из салона пакеты с деньгами. После совершенного злоумышленник скрылся с места происшествия.

 

Начато уголовное производство по ч. 5 ст. 186 (грабеж) Уголовного кодекса. За содеянное правонарушителю грозит до 13 лет заключения с конфискацией имущества.

 

Украинская правда

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Темы: Киев чрезвычайное происшествие криминал


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