В Киеве обокрали машину инкассаторов, пока те отвлеклись на банкомат

Источник: Столичная полиция

В Киеве вор воспользовался незапертой дверью и вынес из автомобиля инкассаторов пакеты с деньгами, пока те заправляли банкомат.

Детали: Когда инспекторы вышли для заправки банкомата на улице Митрополита Липкивского, неизвестный подошел к инкассаторской машине и, открыв дверцу, забрал из салона пакеты с деньгами. После совершенного злоумышленник скрылся с места происшествия.

Начато уголовное производство по ч. 5 ст. 186 (грабеж) Уголовного кодекса. За содеянное правонарушителю грозит до 13 лет заключения с конфискацией имущества.