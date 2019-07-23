У Києві обікрали квартиру судді Верховного суду

Джерело: співрозмовники у правоохоронних органах

У столиці обікрали квартиру судді Касаційного кримінального суду у складі Верховного суду.

Деталі: Злодії проникли до помешкання служителя Феміди і винесли цінності. Що саме вкрали - невідомо. Суддю звати – Лев Кишакевич.

Згідно з декларацією про доходи за 2018 рік, у судді є дві квартири в Івано-Франківській області, житло в Києві він орендує.

Тільки за основним місцем роботи – у ВС та Івано-Франківському національному медуніверситеті - він отримав більш як 3,7 мільйона гривень річної зарплати.

У документі зазначається також, що готівкою Кишакевич зберігає 290 тисяч гривень і 25 тисяч доларів.