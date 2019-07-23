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В Киеве обокрали квартиру судьи Верховного суда

Вторник, 23 июля 2019, 14:57

Источник: собеседники "Украинской правды" в правоохранительных органах

В столице обокрали квартиру судьи Кассационного уголовного суда в составе Верховного суда.

Детали: Воры проникли в помещение служителя Фемиды и вынесли ценности. Что именно украли - неизвестно. Судью зовут - Лев Кишакевич.

Согласно декларации о доходах за 2018 год, у судьи есть две квартиры в Ивано-Франковской области, жилье в Киеве он арендует.

Только на основном месте работы - в ВС и Ивано-Франковском национальном медуниверситете - он получил более 3,7 миллионов гривень годовой зарплаты.

В документе отмечается также, что наличными Кишакевич хранит 290 тысяч гривень и 25 тысяч долларов.

Украинская правда

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Темы: КиевВерховный судчрезвычайное происшествиекриминал
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