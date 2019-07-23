Зеленський назвав претендента на місце Луценка

Президент Володимир Зеленський повідомив, що заступник глави Офісу президента Руслан Рябошапка розглядається як один з кандидатів на посаду генпрокурора України.

Про це він повідомив журналістам 23 липня по завершенню брифінгу в Офісі президента у вівторок в Києві, передає "Інтерфакс-Україна".

Перед цим Зеленський заявив, що Україні потрібен новий генпрокурор.

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