Зеленський назвав претендента на місце Луценка

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Вівторок, 23 липня 2019, 15:21

Президент Володимир Зеленський повідомив, що заступник глави Офісу президента Руслан Рябошапка розглядається як один з кандидатів на посаду генпрокурора України.

Про це він повідомив журналістам 23 липня по завершенню брифінгу в Офісі президента у вівторок в Києві, передає "Інтерфакс-Україна".

Перед цим Зеленський заявив, що Україні потрібен новий генпрокурор.

Нагадаємо:

  • Генеральний прокурор Юрій Луценко в даний момент знаходиться в офіційній відпустці, про як 22 липня повідомила його прес-секретар Лариса Сарган.

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Теми: Луценко Зеленський


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