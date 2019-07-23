Зеленський назвав претендента на місце Луценка
Президент Володимир Зеленський повідомив, що заступник глави Офісу президента Руслан Рябошапка розглядається як один з кандидатів на посаду генпрокурора України.
Про це він повідомив журналістам 23 липня по завершенню брифінгу в Офісі президента у вівторок в Києві, передає "Інтерфакс-Україна".
Перед цим Зеленський заявив, що Україні потрібен новий генпрокурор.
Нагадаємо:
- Генеральний прокурор Юрій Луценко в даний момент знаходиться в офіційній відпустці, про як 22 липня повідомила його прес-секретар Лариса Сарган.
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