Зеленский назвал претендента на место Луценко
Вторник, 23 июля 2019, 15:21
Президент Владимир Зеленский сообщил, что заместитель главы Офиса президента Руслан Рябошапка рассматривается как один из кандидатов на должность генпрокурора Украины.
Об этом он сообщил журналистам 23 июля по завершению брифинга в Офисе президента во вторник в Киеве, передает "Интерфакс-Украина".
Перед этим Зеленский заявил, что Украине нужен новый генпрокурор.
Напомним:
- Генеральный прокурор Юрий Луценко в данный момент находится в официальном отпуске, о чем 22 июля сообщила его пресс-секретарь Лариса Сарган.