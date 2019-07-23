Зеленский назвал претендента на место Луценко

Президент Владимир Зеленский сообщил, что заместитель главы Офиса президента Руслан Рябошапка рассматривается как один из кандидатов на должность генпрокурора Украины.



Об этом он сообщил журналистам 23 июля по завершению брифинга в Офисе президента во вторник в Киеве, передает "Интерфакс-Украина".



Перед этим Зеленский заявил, что Украине нужен новый генпрокурор.



Напомним:

Генеральный прокурор Юрий Луценко в данный момент находится в официальном отпуске, о чем 22 июля сообщила его пресс-секретарь Лариса Сарган.