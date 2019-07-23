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Зеленский назвал претендента на место Луценко

Вторник, 23 июля 2019, 15:21

Президент Владимир Зеленский сообщил, что заместитель главы Офиса президента Руслан Рябошапка рассматривается как один из кандидатов на должность генпрокурора Украины.

Об этом он сообщил журналистам 23 июля по завершению брифинга в Офисе президента во вторник в Киеве, передает "Интерфакс-Украина".

Перед этим Зеленский заявил, что Украине нужен новый генпрокурор.

Напомним:

  • Генеральный прокурор Юрий Луценко в данный момент находится в официальном отпуске, о чем 22 июля сообщила его пресс-секретарь Лариса Сарган.

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Темы: ЛуценкоЗеленский
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