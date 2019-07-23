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Зеленський про справу Шеремета: Коли буде результат, побачите багато деталей

Вівторок, 23 липня 2019, 15:28

Президент Володимир Зеленський вважає, що у справі про вбивство журналіста Павла Шеремета буде результат, але потрібен новий генеральний прокурор.

Про це він сказав, відповідаючи на запитання журналістів після того, як керівник Національної поліції Сергій Князєв ознайомив його віч-на-віч із таємними матеріалами справи.

"Ми з вами розуміємо, що це справи прокуратури. Тому я хотів би, щоб ми подякували слідчим, які цим займалися", – заявив Зеленський.

"Повірте, коли буде результат, ви побачите багато деталей – побачите все те, що я бачив, і зрозумієте, що дійсно багато чого зроблено для результативності", – сказав президент. .

На запитання щодо розкриття замовників убивства журналіста Георгія Гонгадзе Зеленський зазначив: "У нас дуже багато справ (щодо) вбивств людей, громадських діячів, журналістів, зникнення людей – і всіма цими справами ми повинні займатися".

"Ми чекаємо… Нам, ви ж розумієте, потрібен новий генпрокурор. Я нічого не можу сказати – мені немає що вам сказати. Я навіть сьогодні хотів його тут зустріти", – заявив він.

"Відпустка так відпустка – немає питань. Але всі ці питання наша команда буде (вирішувати). Ми не маємо права впливати на правоохоронні органи, але ми хочемо це зробити. І все, що я можу за законодавством, я буду робити", – сказав президент.

Агентство "Інтерфакс-Україна" також цитує такі слова Зеленського після ознайомлення з закритими матеріалами справи Шеремета: "З того, що я побачив, не можу говорити, в який термін, але думаю, що у нас з вами буде результат".

Князеєв під час брифінгу також сказав журналістам: "Всі ваші запитання можуть призвести до розголосу тих закритих проблем, які досліджуються кримінальним розшуком".

На запитання журналістки, чи немає в поліції конфлікту інтересів у справі Шеремета, адже напередодні вбивства Павло Шеремет зустрічався з Андрієм Білецьким і Сергієм Коротких – а останній нібито працював і працює в МВС, Князєв відповів: "Це не працівники Національної поліції…".

"Щодо мене конфлікту інтересів не було. Щодо того, кого ми підозрюємо і щодо кого ми працюємо, – це тема не для обговорення" – додав голова Нацполіції.  

Олена Рощенко, УП
Теми: Справа ШереметаЗеленський
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