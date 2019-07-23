Зеленский о деле Шеремета: Когда будет результат, увидите много деталей

Президент Владимир Зеленский считает, что в деле об убийстве журналиста Павла Шеремета будет результат, но нужен новый генеральный прокурор.

Об этом он сказал, отвечая на вопросы журналистов после того, как руководитель Национальной полиции Сергей Князев ознакомил его с глазу на глаз с секретными материалами дела.

"Мы с вами понимаем, что это дела прокуратуры. Поэтому я хотел бы, чтобы мы поблагодарили следователей, которые этим занимались", – заявил Зеленский.

"Поверьте, когда будет результат, вы увидите много деталей – увидите все то, что я видел, и поймете, что действительно многое сделано для результативности", – сказал президент. .

На вопрос о раскрытии заказчиков убийства журналиста Георгия Гонгадзе Зеленский отметил: "У нас очень много дел (по) убийству людей, общественных деятелей, журналистов, исчезновения людей – и всеми этими делами мы должны заниматься".

"Мы ждем... Нам, вы же понимаете, нужен новый генпрокурор. Я ничего не могу сказать – мне нечего вам сказать. Я даже сегодня хотел его тут встретить", – заявил он.

"Отпуск так отпуск – нет вопросов. Но все эти вопросы наша команда будет (решать). Мы не имеем права влиять на правоохранительные органы, но мы хотим это сделать. И все, что я могу по законодательству, я буду делать", – сказал президент.

Агентство "Интерфакс-Украина" также цитирует такие слова Зеленского после ознакомления с закрытыми материалами дела Шеремета: "Из того, что я увидел, не могу говорить, в какой срок, но думаю, что у нас с вами будет результат".

Князеев во время брифинга также сказал журналистам: "Все ваши вопросы могут привести к огласке тех закрытых проблем, которые исследуются уголовным розыском".

На вопрос журналистки, нет ли у полиции конфликта интересов в деле Шеремета, ведь накануне убийства Павел Шеремет встречался с Андреем Билецким и Сергеем Коротких – а последний якобы работал и работает в МВД, Князев ответил: "Это не работники Национальной полиции..."

"Что касается меня конфликта интересов не было. Относительно того, кого мы подозреваем и в отношении кого мы работаем, – это тема не для обсуждения", – добавил председатель Нацполиции.