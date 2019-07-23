На українців знову чекають дощі

Джерело: "Інтерфакс" з посиланням на Укргідрометцентр

В Україні в середу, 24 липня, буде прохолодно на північному заході і тепло на південному сході.

Деталі: Погоду визначатиме поле зниженого атмосферного тиску.

Вночі в північних і східних регіонах, а також у Дніпропетровській, Запорізькій, Херсонській областях та в Криму, а вдень по висот Україні, крім півдня та Карпатського регіону, прогнозуються короткочасні дощі, місцями грози. Вітер переважно північно-західний, 5-10 м / с.

Температура вночі 11-16°, вдень 21-26°; в південних, східних і Дніпропетровській областях вночі 14-19°, вдень 24-29°.

У Києві 24 липня прогнозується короткочасний дощ, місцями гроза. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 14-16°, вдень 22-24°.

У четвер, 25 липня, в більшості областей вночі подекуди прогнозується невеликий дощ, вдень – помірні грозові дощі.

Лише в західних регіонах, а також в Одеській і Миколаївській областях без істотних опадів. Вітер переважно північно-західний, 5-10 м/с.

Температура вночі 11-16°, на узбережжі морів до 20°; вдень 21-26°, в південних областях і на Закарпатті до 29°.