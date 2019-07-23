Украинцев снова ждут дожди

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Вторник, 23 июля 2019, 16:16

Источник: "Интерфакс" со ссылкой на Укргидрометцентр

В Украине в среду, 24 июля, будет прохладно на северо-западе и тепло на юго-востоке.

Детали: Погоду будет определять поле пониженного атмосферного давления.

Ночью в северных и восточных регионах, а также в Днепропетровской, Запорожской, Херсонской областях и в Крыму, а днем по высей Украине, кроме юга и Карпатского региона, прогнозируются кратковременные дожди, местами грозы. Ветер преимущественно северо-западный, 5-10 м/с.

Температура ночью 11-16°, днем 21-26°; в южных, восточных и Днепропетровской областях ночью 14-19°, днем 24-29°.

В Киеве 24 июля прогнозируется кратковременный дождь, местами гроза. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура ночью 14-16°, днем 22-24°.

В четверг, 25 июля, в большинстве областей ночью кое-где прогнозируется небольшой дождь, днем – умеренные грозовые дожди.

Только в западных регионах, а также в Одесской и Николаевской областях без существенных осадков. Ветер преимущественно северо-западный, 5-10 м/с.

В Киеве 25 июля ночью возможен небольшой дождь, днем кратковременный дождь, местами гроза. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура ночью 13-15°, днем 22-24°.

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