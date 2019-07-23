Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Украинцев снова ждут дожди

Вторник, 23 июля 2019, 16:16

Источник: "Интерфакс" со ссылкой на Укргидрометцентр

В Украине в среду, 24 июля, будет прохладно на северо-западе и тепло на юго-востоке.

Детали: Погоду будет определять поле пониженного атмосферного давления.

Ночью в северных и восточных регионах, а также в Днепропетровской, Запорожской, Херсонской областях и в Крыму, а днем по высей Украине, кроме юга и Карпатского региона, прогнозируются кратковременные дожди, местами грозы. Ветер преимущественно северо-западный, 5-10 м/с.

Температура ночью 11-16°, днем 21-26°; в южных, восточных и Днепропетровской областях ночью 14-19°, днем 24-29°.

В Киеве 24 июля прогнозируется кратковременный дождь, местами гроза. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура ночью 14-16°, днем 22-24°.

В четверг, 25 июля, в большинстве областей ночью кое-где прогнозируется небольшой дождь, днем – умеренные грозовые дожди.

Только в западных регионах, а также в Одесской и Николаевской областях без существенных осадков. Ветер преимущественно северо-западный, 5-10 м/с.

В Киеве 25 июля ночью возможен небольшой дождь, днем кратковременный дождь, местами гроза. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура ночью 13-15°, днем 22-24°.

Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Атака "Шахедов": ПВО сбила все запущенные россиянами беспилотники в двух областях

Украина может получить первую партию истребителей F-16 до конца года - ISW

Студент, совершивший смертельную стрельбу в Праге, мог убить раньше отца с дочкой

Руководитель управления Минобороны задержан из-за хищения 1,5 млрд грн при закупке снарядов

Молниеносно и изящно: в Воздушных силах рассказали, как удалось уничтожить три Су-34

Украина и Польша согласовали план для разблокирования границы

Все новости...
Последние новости
07:37
В ЕС продлили чрезвычайные регламенты в энергетике, которые ввели после начала агрессии РФ
07:01
Россияне пытаются окружить Авдеевку и выбить ВСУ с левобережья Днепра: за сутки 75 боестолкновений
06:36
Атака "Шахедов": ПВО сбила все запущенные россиянами беспилотники в двух областях
05:42
Россияне в Крыму набирают из местных операторов дронов с перспективой участия в войне - Сопротивление
04:51
Украина может получить первую партию истребителей F-16 до конца года - ISW
04:21
"Зерновая сделка" в прежнем виде не имеет смысла - генсек ООН
03:32
Совбез ООН принял резолюцию по расширению гуманитарной помощи Сектору Газа
02:26
Британский министр призвал мэра Лондона передать Киеву автомобили, которые сдали на металлолом
01:37
"Укрзализныця" запустит дополнительный поезд "Львов-Рахов" перед праздниками
00:41
ОбновленоРоссияне запускали "Шахеды" по нескольким направлениям
Все новости...
Реклама: