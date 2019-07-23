Столичний Печерськ, Кабмін і ВР залишилися без світла через аварію

Жителі столичного Печерська залишилися без електропостачання через аварію.

Про це "Українській правді" повідомили в компанії "ДТЕК Київські електромережі".

Наразі без світла залишилися мешканці вулиць Пилипа Орлика, Михайла Грушевського, Рибальської, Шовковичної, Мечникова, Леоніда Первомайського, Володимирської, Великої Васильківської, Липської, Івана Мазепи, Омельяновича-Павленка, Григорія Царика, Московської.

А також провулків Івана Мар’яненка, Костя Гордієнка, Липського, Аскольдового, Бутишевого, Хрестового, узвозів Кловського, Печерського та Паркової дороги.

Без електропостачання залишилися Кабінет міністрів і Верховна Рада.

"Персонал працює над усуненням пошкодження обладнання. Орієнтовний час відновлення подачі електроенергії – 18:00. Приносимо вибачення за тимчасові незручності", - повідомили у компанії.