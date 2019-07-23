Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Столичний Печерськ, Кабмін і ВР залишилися без світла через аварію

Вівторок, 23 липня 2019, 16:35

Жителі столичного Печерська залишилися без електропостачання через аварію.

Про це "Українській правді" повідомили в компанії "ДТЕК Київські електромережі".

Наразі без світла залишилися мешканці вулиць Пилипа Орлика, Михайла Грушевського, Рибальської, Шовковичної, Мечникова, Леоніда Первомайського, Володимирської, Великої Васильківської, Липської, Івана Мазепи, Омельяновича-Павленка, Григорія Царика, Московської.

А також провулків Івана Мар’яненка, Костя Гордієнка, Липського, Аскольдового, Бутишевого, Хрестового, узвозів Кловського, Печерського та Паркової дороги.

Без електропостачання залишилися Кабінет міністрів і Верховна Рада.

"Персонал працює над усуненням пошкодження обладнання. Орієнтовний час відновлення подачі електроенергії – 18:00. Приносимо вибачення за тимчасові незручності", - повідомили у компанії.

Ірина Балачук, УП

"Українська правда" у Threads

Теми: КиївВерховна РадаКабінет міністрів
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Зеленський – Орбану: Назви хоч одну причину, чому Україна не має бути в ЄС

У Держспецзв'язку пояснили, чому вимкнули нацроумінг для абонентів "Київстару"

відеоЗеленський: Без допомоги доведеться воювати, як у перші дні вторгнення РФ

Фіцо не буде блокувати переговори про вступ України в ЄС, хоча вважає її неготовою

Зеленський прибув до Норвегії

фотоТріщини в підземці: поліція прийшла з обшуками в "Київський метрополітен"

Усі новини...
Київ
У KLO показали момент займання на АЗС у Києві, поліція розповіла подробиці
Більше 170 мирних мешканців загинуло в Києві від російських атак – Кличко
У Києві горіла АЗС, є постраждалі
Останні новини
17:34
Соцмережа X цьогоріч не досягне цілей по доходах від реклами – Bloomberg
17:18
У Японії чоловік підірвав свою квартиру, намагаючись вбити таргана
17:12
Українці придбанням житла цікавляться, але купують обережно: підсумки ринку нерухомості - 2023
16:55
Данія готує нову допомогу Україні: танки, дрони і боєприпаси на €1 млрд
16:50
Про упередження щодо ЛГБТ. Вийшов трейлер комедії "Уроки толерантності"
16:45
Лідери головних партійних груп ЄС просять Брюссель не "розморожувати" мільярди для Угорщини
16:33
Голова Євроради перед самітом ЄС закликав виконати зобов’язання перед Україною
16:32
Вирощування ялинок на фермах може допомогти дикій природі – екологи
16:17
інфографікаАмериканські компанії найбільше допомагають Росії робити зброю
16:10
"Хабар через паркан": справу нардепки Марченко передали в суд
Усі новини...
Реклама: