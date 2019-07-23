Столичный Печерск, Кабмин и ВР остались без света из-за аварии

Жители столичного Печерска остались без электроснабжения из-за аварии.

Об этом "Украинской правде" сообщили в компании "ДТЭК Киевские электросети".

Сейчас без света остались жители улиц Пилипа Орлика, Михаила Грушевского, Рыбальской, Шелковичной, Мечникова, Леонида Первомайского, Владимирской, Большой Васильковской, Липской, Ивана Мазепы, Омельяновича-Павленко, Григория Царика, Московской.

А также переулков Ивана Марьяненко, Костя Гордиенко, Липского, Аскольдова, Бутишевого, Крестового, спусков Кловского, Печерского и Парковой дороги.

Без электроснабжения остались Кабинет министров и Верховная Рада.

"Персонал работает над устранением повреждения оборудования. Ориентировочное время восстановления подачи электроэнергии – 18:00. Приносим извинения за временные неудобства", - сообщили в компании.