Столичный Печерск, Кабмин и ВР остались без света из-за аварии
Жители столичного Печерска остались без электроснабжения из-за аварии.
Об этом "Украинской правде" сообщили в компании "ДТЭК Киевские электросети".
Сейчас без света остались жители улиц Пилипа Орлика, Михаила Грушевского, Рыбальской, Шелковичной, Мечникова, Леонида Первомайского, Владимирской, Большой Васильковской, Липской, Ивана Мазепы, Омельяновича-Павленко, Григория Царика, Московской.
А также переулков Ивана Марьяненко, Костя Гордиенко, Липского, Аскольдова, Бутишевого, Крестового, спусков Кловского, Печерского и Парковой дороги.
Без электроснабжения остались Кабинет министров и Верховная Рада.
"Персонал работает над устранением повреждения оборудования. Ориентировочное время восстановления подачи электроэнергии – 18:00. Приносим извинения за временные неудобства", - сообщили в компании.
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