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Кордон з Росією посилили комплексами ядерного контролю

Вівторок, 23 липня 2019, 18:05

Джерело: Державна прикордонна служба

Український кордон з Росією та Молдовою посилили сучасними комплексами радіоактивного та ядерного контролю.

Деталі: Сучасні високоефективні комплекси TSA і RAPISCAN встановлені в пунктах пропуску "Велика Писарівка" і "Миколаївка", що на кордоні з РФ, та в пункті пропуску "Старокозаче" - на кордоні з Республікою Молдова. Це межі відповідальності Сумського, Чернігівського та Білгород-Дністровського загонів.

 

Мета обладнання - виявлення та припинення спроб незаконного переміщення через державний кордон радіоактивних речовин та ядерних матеріалів.

Перед запуском пристрої перевірила іноземна делегація з США, до складу якої увійшли представники Департаменту енергетики США, Національної лабораторії "LANL" та компаній виробників обладнання "Aecom", "Apogee group" і "Rapiscan".

У ДПСУ кажуть, що отримане обладнання "суттєво підвищить технічні спроможності прикордонних нарядів".

 

Українська правда
Теми: кордонРосія
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