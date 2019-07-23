Границу с Россией усилили комплексами ядерного контроля

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Вторник, 23 июля 2019, 18:05

Источник: Государственная пограничная служба

Украинскую границу с Россией и Молдовой усилили современными комплексами радиоактивного и ядерного контроля.

Детали: Современные высокоэффективные комплексы TSA и RAPISCAN установленны в пунктах пропуска "Большая Писаревка" и "Николаевка", что на границе с РФ, и в пункте пропуска "Староказачье" - на границе с Республикой Молдова. Это зона ответственности Сумского, Черниговского и Белгород-Днестровского отрядов.

 

Цель оборудования - выявление и пресечение попыток незаконного перемещения через государственную границу радиоактивных веществ и ядерных материалов.

Перед запуском устройства проверила иностранная делегация из США, в состав которой вошли представители Департамента энергетики США, Национальной лаборатории "LANL" и компаний-производителей оборудования "Aecom", "Apogee group" и "Rapiscan".

В ГПСУ говорят, что полученное оборудование "существенно повысит технические способности пограничных нарядов".

 

Украинская правда

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Темы: граница Росcия


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