Начальника райвідділу поліції зловили на шантажі грального бізнесу 

Джерело: прокуратура Києва

Силовики затримали начальника відділення слідчого відділу Деснянського управління поліції в Києві, який вимагав гроші від представників грального бізнесу.

Деталі: Зловмисник очолював відділ розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності.

У квітні він вимагав в адміністратора грального закладу щомісяця платити йому особисто 5 тисяч гривень. І ще 15 тисяч посереднику, який нібито мав передавати гроші керівництву райуправління поліції.

У випадку несплати погрожував закрити ігровий зал.

Правоохоронці зафіксували всього три такі фінансові "транші". Органи прокуратури спільно з ДБР затримали обох здирників на третьому хабарі. Готується повідомлення про підозру.

Кримінальне провадження розслідується за ч. 3 ст. 368, ч. 2 ст. 189 Кримінального кодексу.