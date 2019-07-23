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Начальника райвідділу поліції зловили на шантажі грального бізнесу 

Вівторок, 23 липня 2019, 20:21

Джерело: прокуратура Києва

Силовики затримали начальника відділення слідчого відділу Деснянського управління поліції в Києві, який вимагав гроші від представників грального бізнесу.

Деталі: Зловмисник очолював відділ розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності. 

У квітні він вимагав в адміністратора грального закладу щомісяця платити йому особисто 5 тисяч гривень. І ще 15 тисяч посереднику, який нібито мав передавати гроші керівництву райуправління поліції. 

У випадку несплати погрожував закрити ігровий зал.

Правоохоронці зафіксували всього три такі фінансові "транші". Органи прокуратури спільно з ДБР затримали обох здирників на третьому хабарі. Готується повідомлення про підозру.

Кримінальне провадження розслідується за ч. 3 ст. 368, ч. 2 ст. 189 Кримінального кодексу.

 
 
 

Українська правда
Теми: поліціяхабар
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