Начальника райвідділу поліції зловили на шантажі грального бізнесу 

10439 переглядів
Вівторок, 23 липня 2019, 20:21

Джерело: прокуратура Києва

Силовики затримали начальника відділення слідчого відділу Деснянського управління поліції в Києві, який вимагав гроші від представників грального бізнесу.

Деталі: Зловмисник очолював відділ розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності. 

У квітні він вимагав в адміністратора грального закладу щомісяця платити йому особисто 5 тисяч гривень. І ще 15 тисяч посереднику, який нібито мав передавати гроші керівництву райуправління поліції. 

У випадку несплати погрожував закрити ігровий зал.

Правоохоронці зафіксували всього три такі фінансові "транші". Органи прокуратури спільно з ДБР затримали обох здирників на третьому хабарі. Готується повідомлення про підозру.

Кримінальне провадження розслідується за ч. 3 ст. 368, ч. 2 ст. 189 Кримінального кодексу.

 
 
 

Українська правда

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

Теми: поліція хабар


powered by lun.ua
Матеріали за темою
Князєв: Одна з версій вбивства Шеремета – діяльність екстремістів 23 липня 2019, 14:45
САП незаконно передала поліції справу Одеського аеропорту – ЦПК 23 липня 2019, 11:31
Вертоліт із спецпризначенцями вилетів на округ, де програє Пашинський 22 липня 2019, 15:00
Усі новини
Головні новини
Разумков: Самовисуванці можуть увійти до фракції "Слуги народу", але є умова
У Раду пройде дочка продюсера "Ліги сміху" з бізнесом у Криму і чоловіком на держслужбі
Брат Медведчука програв вибори в Раду
"Слуга народу" хоче оскаржити результат Балоги. Він відреагував
Усі новини
тест

Чи вмієте ви лаятись українською?

Фото

Як виглядає наше тіло під мікроскопом

здоров'я

Чому не варто "заїдати" стрес