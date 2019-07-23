Начальника райотдела полиции поймали на шантаже игорного бизнеса

1761 просмотр
Вторник, 23 июля 2019, 20:21

Источник: прокуратура Киева

Силовики задержали начальника отделения следственного отдела Деснянского управления полиции в Киеве, который вымогал деньги от представителей игорного бизнеса.

Детали: Злоумышленник возглавлял отдел расследования преступлений в сфере хозяйственной и служебной деятельности.

В апреле он требовал у администратора игорного заведения ежемесячно платить ему лично 5 тысяч гривен. И еще 15 – посреднику, который якобы должен был передавать деньги руководству райуправления полиции.

В случае неуплаты угрожал закрыть игровой зал.

Правоохранители зафиксировали всего три таких "транша". Органы прокуратуры совместно с ГБР задержали обоих вымогателей на третьей взятке. Готовится сообщение о подозрении.

Уголовное производство расследуется по ч. 3 ст. 368, ч. 2 ст. 189 Уголовного кодекса.

 
 
 

Украинская правда

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

Темы: полиция взятка


powered by lun.ua
Материалы по теме
Князев: Одна из версий убийства Шеремета – деятельность экстремистов 23 июля 2019, 14:45
САП незаконно передала полиции дело Одесского аэропорта – ЦПК 23 июля 2019, 11:31
Вертолет со спецназом вылетел на округ, где проигрывает Пашинский 22 июля 2019, 15:00
Все новости
Главные новости
Разумков: Самовыдвиженцы могут войти во фракцию "Слуги народа", но есть условие
В Раду пройдет дочь продюсера "Лиги смеха" с бизнесом в Крыму и мужем на госслужбе
Брат Медведчука проиграл выборы в Раду
"Слуга народа" хочет обжаловать результат Балоги. Он отреагировал
Все новости
Опыт

История киевлянки, что заглянула в глаза своему страху

success story

Как полюбить утра

Фото

13 ненужных изобретений, которые заставят вас улыбнуться

Поиск по сайту
Архив
Весь архів