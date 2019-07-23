Начальника райотдела полиции поймали на шантаже игорного бизнеса

Источник: прокуратура Киева

Силовики задержали начальника отделения следственного отдела Деснянского управления полиции в Киеве, который вымогал деньги от представителей игорного бизнеса.

Детали: Злоумышленник возглавлял отдел расследования преступлений в сфере хозяйственной и служебной деятельности.

В апреле он требовал у администратора игорного заведения ежемесячно платить ему лично 5 тысяч гривен. И еще 15 – посреднику, который якобы должен был передавать деньги руководству райуправления полиции.

В случае неуплаты угрожал закрыть игровой зал.

Правоохранители зафиксировали всего три таких "транша". Органы прокуратуры совместно с ГБР задержали обоих вымогателей на третьей взятке. Готовится сообщение о подозрении.

Уголовное производство расследуется по ч. 3 ст. 368, ч. 2 ст. 189 Уголовного кодекса.