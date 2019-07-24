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Держдеп США: вибори підкреслили прихильність українців до демократичних ідеалів

Середа, 24 липня 2019, 02:32

США вітають Україну з проведенням демократичних парламентських виборів

Про це йдеться у заяві Державного департаменту США, повідомляє посольство України в США.

У розповсюдженій спеціальній заяві Державний департамент США привітав Україну з "мирними парламентськими виборами, які дали чіткий результат і підкреслили прихильність українців до демократичних ідеалів".

"Ми працюватимемо з новою владою в Україні і українським народом на шляху реформ, які є критично важливими для забезпечення успіху країни. Сполучені Штати засвідчують свою непохитну підтримку Україні в умовах російської агресії. Ми будемо продовжувати стояти пліч-опліч з народом України у побудові сильної, успішної, демократичної та безпечної держави в її міжнародно визнаних кордонах", - заявив Держдеп.

Нагадуємо:

  • За попередніми результатами, у Верховну Раду 9 скликання проходять 5 партій: "Слуга народу" президента Володимира Зеленського, "Опозиційна платформа – За життя" Віктора Медведчука та Юрія Бойка, "Батьківщина" Юлії Тимошенко, "Європейська солідарність" Петра Порошенка і "Голос" Святослава Вакарчука.

Теми: вибориСША
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