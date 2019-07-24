Госдеп США: выборы подчеркнули приверженность украинцев демократическим идеалам

США приветствуют Украину с проведением демократических парламентских выборов

Об этом говорится в заявлении Государственного департамента США, сообщает посольство Украины в США.

В распространенном специальном заявлении Государственный департамент США поздравил Украину с "мирными парламентскими выборами, которые дали четкий результат и подчеркнули приверженность украинсцев к демократическим идеалам".

"Мы будем работать с новой властью в Украине и украинским народом на пути реформ, которые являются критически важными для успешной страны. Соединенные Штаты подтверждают свою непоколебимую поддержку Украине в условиях российской агрессии. Мы будем продолжать стоять плечом к плечу с народом Украины в построении сильного, успешного, демократического и безопасного государства в его международно признанных границах ", - заявил Госдеп.

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