Госдеп США: выборы подчеркнули приверженность украинцев демократическим идеалам
США приветствуют Украину с проведением демократических парламентских выборов
Об этом говорится в заявлении Государственного департамента США, сообщает посольство Украины в США.
В распространенном специальном заявлении Государственный департамент США поздравил Украину с "мирными парламентскими выборами, которые дали четкий результат и подчеркнули приверженность украинсцев к демократическим идеалам".
"Мы будем работать с новой властью в Украине и украинским народом на пути реформ, которые являются критически важными для успешной страны. Соединенные Штаты подтверждают свою непоколебимую поддержку Украине в условиях российской агрессии. Мы будем продолжать стоять плечом к плечу с народом Украины в построении сильного, успешного, демократического и безопасного государства в его международно признанных границах ", - заявил Госдеп.
Напоминаем:
- По предварительным результатам, в Верховную Раду 9 созыва проходят 5 партий: "Слуга народа" президента Владимира Зеленского, "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктора Медведчука и Юрия Бойко, "Батькивщина" Юлии Тимошенко, "Европейская солидарность" Петра Порошенко и "Голос" Святослава Вакарчука.