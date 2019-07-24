Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Соратник Порошенка переміг в окрузі у Бродах

Середа, 24 липня 2019, 08:58

У 119 окрузі в місті Броди Львівської області на дострокових парламентських виборах перемогу здобув кандидат від "Європейської солідарності" Михайло Бондар.

За даними Центральної виборчої комісії, Бондар, який був депутатом Верховної Ради 8 скликання, набрав 15,57%.

Кандидат від "Слуги народу", підприємець Орест Кавецький відстав від нього: на 140 голосів і набрав 15,39%.

А кандидат від партії "Голос" Олег Шиба здобув 14,99% підтримки.

Інші кандидати, включно з кандидаткою від "Свободи" Іриною Сех, набрали менше десяти відсотків.

 

Читайте також: Обитель Зе! 11 фактів про новий парламент

"Українська правда" у Threads

Теми: вибориЛьвівщинаЄвропейська солідарністьВерховна Рада
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Зеленський – Орбану: Назви хоч одну причину, чому Україна не має бути в ЄС

У Держспецзв'язку пояснили, чому вимкнули нацроумінг для абонентів "Київстару"

відеоЗеленський: Без допомоги доведеться воювати, як у перші дні вторгнення РФ

Фіцо не буде блокувати переговори про вступ України в ЄС, хоча вважає її неготовою

Зеленський прибув до Норвегії

фотоТріщини в підземці: поліція прийшла з обшуками в "Київський метрополітен"

Усі новини...
вибори
Прем'єр Польщі підтвердив плани про одночасні вибори та референдум щодо міграції
Росія може відкласти "вибори" на окупованих територіях, якщо ситуація погіршиться − ЦВК
Потенційний кандидат у президенти США приїхав в Україну і зустрівся із Зеленським
Останні новини
17:34
Соцмережа X цьогоріч не досягне цілей по доходах від реклами – Bloomberg
17:18
У Японії чоловік підірвав свою квартиру, намагаючись вбити таргана
17:12
Українці придбанням житла цікавляться, але купують обережно: підсумки ринку нерухомості - 2023
16:55
Данія готує нову допомогу Україні: танки, дрони і боєприпаси на €1 млрд
16:50
Про упередження щодо ЛГБТ. Вийшов трейлер комедії "Уроки толерантності"
16:45
Лідери головних партійних груп ЄС просять Брюссель не "розморожувати" мільярди для Угорщини
16:33
Голова Євроради перед самітом ЄС закликав виконати зобов’язання перед Україною
16:32
Вирощування ялинок на фермах може допомогти дикій природі – екологи
16:17
інфографікаАмериканські компанії найбільше допомагають Росії робити зброю
16:10
"Хабар через паркан": справу нардепки Марченко передали в суд
Усі новини...
Реклама: