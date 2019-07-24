Соратник Порошенка переміг в окрузі у Бродах

У 119 окрузі в місті Броди Львівської області на дострокових парламентських виборах перемогу здобув кандидат від "Європейської солідарності" Михайло Бондар.

За даними Центральної виборчої комісії, Бондар, який був депутатом Верховної Ради 8 скликання, набрав 15,57%.

Кандидат від "Слуги народу", підприємець Орест Кавецький відстав від нього: на 140 голосів і набрав 15,39%.

А кандидат від партії "Голос" Олег Шиба здобув 14,99% підтримки.

Інші кандидати, включно з кандидаткою від "Свободи" Іриною Сех, набрали менше десяти відсотків.

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