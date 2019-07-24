Соратник Порошенко победил в округе в Бродах
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Среда, 24 июля 2019, 08:58
В 119 округе в городе Броды Львовской области на досрочных парламентских выборах победу одержал кандидат от "Европейской солидарности" Михаил Бондарь.
По данным Центральной избирательной комиссии, Бондарь, который был депутатом Верховной Рады 8 созыва, набрал 15,57%.
Кандидат от "Слуги народа", предприниматель Орест Кавецкий отстал от него: на 140 голосов и набрал 15,39%.
А кандидат от партии "Голос" Олег Шиба получил 14,99% поддержки.
Другие кандидаты, включая кандидатку от "Свободы" Ирину Сех, набрали менее десяти процентов.
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