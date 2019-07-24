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Соратник Порошенко победил в округе в Бродах

Среда, 24 июля 2019, 08:58

В 119 округе в городе Броды Львовской области на досрочных парламентских выборах победу одержал кандидат от "Европейской солидарности" Михаил Бондарь.

По данным Центральной избирательной комиссии, Бондарь, который был депутатом Верховной Рады 8 созыва, набрал 15,57%.

Кандидат от "Слуги народа", предприниматель Орест Кавецкий отстал от него: на 140 голосов и набрал 15,39%.

А кандидат от партии "Голос" Олег Шиба получил 14,99% поддержки.

Другие кандидаты, включая кандидатку от "Свободы" Ирину Сех, набрали менее десяти процентов.

 

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Темы: виборыЛьвовщинаЕвропейская солидарностьВерховная Рада
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