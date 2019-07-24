Зеленський не піде на розмін Криму на Донбас – радник
Середа, 24 липня 2019, 09:27
Політичний радник президента України Микита Потураєв вважає, що Володимир Зеленський ніколи не піде на визнання Криму російським в обмін на повернення Донбасу під контроль Києва.
Про це він сказав в ефірі програми "PRIME: Муждабаєв" на телеканалі ATR.
"Зеленський ніколи не піде на розмін Криму на Донбас або навпаки. Як це не назви, це все одно було б помилкою. Це було б зрадою громадян України, які зберігають українські паспорти, як би ризиковано це не було в Криму під окупацією", – заявив Потураєв.
"Для президента це неприпустимо, він просто людина абсолютно іншого типу. Він не сприймає тортур, боягузтва, слабкості. А це все рівно про це", – додав він.
Нагадаємо:
- У лютому-березні 2014 Росія анексувала Криму, скориставшись зі зміни влади в Україні та прикрившись незаконним "референдумом".
- Навесні РФ продовжила агресію проти України на сході: Кремль спровокував і підтримує збройних конфлікт на Донбасі, росіяни як приватні особи воюють проти української армії.
- Київ та цивілізований світ запровадили санкції проти Росії, домагаючись відновлення територіальної цілісності України.