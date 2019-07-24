Зеленський не піде на розмін Криму на Донбас – радник

22227 переглядів
Середа, 24 липня 2019, 09:27

Політичний радник президента України Микита Потураєв вважає, що Володимир Зеленський ніколи не піде на визнання Криму російським в обмін на повернення Донбасу під контроль Києва.

Про це він сказав в ефірі програми "PRIME: Муждабаєв" на телеканалі ATR.

"Зеленський ніколи не піде на розмін Криму на Донбас або навпаки. Як це не назви, це все одно було б помилкою. Це було б зрадою громадян України, які зберігають українські паспорти, як би ризиковано це не було в Криму під окупацією", – заявив Потураєв.

"Для президента це неприпустимо, він просто людина абсолютно іншого типу. Він не сприймає тортур, боягузтва, слабкості. А це все рівно про це", – додав він.

Нагадаємо:

  • У лютому-березні 2014 Росія анексувала Криму, скориставшись зі зміни влади в Україні та прикрившись незаконним "референдумом".
  • Навесні РФ продовжила агресію проти України на сході: Кремль спровокував і підтримує збройних конфлікт на Донбасі, росіяни як приватні особи воюють проти української армії.
  • Київ та цивілізований світ запровадили санкції проти Росії, домагаючись відновлення територіальної цілісності України.

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

Теми: Крим Донбас анексія Зеленський


powered by lun.ua
Матеріали за темою
У Нікітському ботсаду в окупованому Криму статую богині Флори замінять бюстом Леніна 24 липня 2019, 03:51
Суд дозволив стягнути 1,3 мільярда доларів з РФ за активи "Ощадбанку" в Криму 23 липня 2019, 11:12
ЄС не буде ставити візи у російські паспорти кримчан, видані після анексії 22 липня 2019, 18:48
Усі новини
Головні новини
Гройсман почав готуватися до передачі влади
"АрселорМіттал": Через дії СБУ підприємство може отримати $1,3 млн збитку
На окрузі, де програв брат Медведчука, перераховують голоси
Зеленський не піде на розмін Криму на Донбас – радник
Усі новини
психологія

Як контролювати злість: 25 способів залишатись спокійним

психологія

10 ознак того, що ви розумніші, ніж думаєте про себе

соціум

Міфи та правда про партнерські пологи