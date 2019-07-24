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Зеленский не пойдёт на размен Крыма на Донбасс – советник

Среда, 24 июля 2019, 09:27
Зеленский не пойдёт на размен Крыма на Донбасс – советник

Политический советник президента Украины Никита Потураев считает, что Владимир Зеленский никогда не пойдёт на признание Крыма российским в обмен на возвращение Донбасса под контроль Киева.

Об этом он сказал в эфире программы "PRIME:Муждабаєв" на телеканале ATR.

"Зеленский никогда не пойдет на размен Крыма на Донбасс или наоборот. Как это ни назови, это все равно было бы ошибкой. Это было бы предательством граждан Украины, которые сохраняют украинские паспорта, как бы рискованно это ни было в Крыму под оккупацией", – заявил Потураев.

"Для президента это недопустимо, он просто человек совершенно другого типа. Он не приемлет пыток, трусости, слабости. А это все ровно про это", – добавил он.

Напомним:

  • В феврале-марте 2014 года Россия аннексировала Крым, воспользовавшись сменой власти в Украине и прикрывшись незаконным "референдумом".
  • Весной РФ продолжила агрессию против Украины на востоке: Кремль спровоцировал и поддерживает вооруженный конфликт на Донбассе, россияне как частные лица воюют против украинской армии.
  • Киев и цивилизованный мир ввели санкции против России, добиваясь восстановления территориальной целостности Украины.

Темы: КрымДонбассаннексияЗеленский
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