Кличко про справу у ДБР: Роздута нісенітниця

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Середа, 24 липня 2019, 10:02

Міський голова Києва Віталій Кличко називає нісенітницею інформацію про кримінальне провадження Державного бюро розслідувань проти нього.

"Щодо інформації про кримінальне провадження ДБР стосовно моїх нібито якихось порушень. Абсолютно роздута нісенітниця!", – написав він у Facebook.

"Спочатку "вкинули" від юристки-партнерки Портнова. Не пішло. Тепер, з подачі вже самого Портнова, розповсюдили в ЗМІ брудну маніпуляцію", – додав Кличко.

Він наголосив: "Андрій Портнов – юрист, колишній заступник глави адміністрації президента-втікача Януковича, а тепер – новоявлений "викривач", – не може не знати, що ця "справа" лопне, як мильна булька. І інспірована вона тільки заради медіа ефекту".

"Я, як мер столиці, дію виключно в правовому полі", – запевнив столичний голова. 

"А тепер, пане Портнов, чекайте відповіді від ДБР. Переконаний, розберуться швидко. Також цікаво, чи так само широко розповсюдите їх відповідь?", – додав Кличко.

Речниця Держбюро розслідувань Анжеліка Іванова підтвердила "Українській правді", що Віталія Кличка викликали на допит на 26 липня у провадженні щодо законності використання комунальних земель.

Деталей і статус Кличка у справі вона поки не назвала, лише уточнила, що про міст не йдеться.

Олена Рощенко, УП

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Теми: Кличко Київ ДБР


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