Кличко про справу у ДБР: Роздута нісенітниця
Міський голова Києва Віталій Кличко називає нісенітницею інформацію про кримінальне провадження Державного бюро розслідувань проти нього.
"Щодо інформації про кримінальне провадження ДБР стосовно моїх нібито якихось порушень. Абсолютно роздута нісенітниця!", – написав він у Facebook.
"Спочатку "вкинули" від юристки-партнерки Портнова. Не пішло. Тепер, з подачі вже самого Портнова, розповсюдили в ЗМІ брудну маніпуляцію", – додав Кличко.
Він наголосив: "Андрій Портнов – юрист, колишній заступник глави адміністрації президента-втікача Януковича, а тепер – новоявлений "викривач", – не може не знати, що ця "справа" лопне, як мильна булька. І інспірована вона тільки заради медіа ефекту".
"Я, як мер столиці, дію виключно в правовому полі", – запевнив столичний голова.
"А тепер, пане Портнов, чекайте відповіді від ДБР. Переконаний, розберуться швидко. Також цікаво, чи так само широко розповсюдите їх відповідь?", – додав Кличко.
Речниця Держбюро розслідувань Анжеліка Іванова підтвердила "Українській правді", що Віталія Кличка викликали на допит на 26 липня у провадженні щодо законності використання комунальних земель.
Згодом Іванова уточнила, що Кличка викликали на допит у якості свідка у провадженні щодо "можливих неправомірних дій під час укладання договору оренди земельної ділянки для будівництва і оренди житлового будинку".
Інших подробиць про цей договір, зокрема, про рік його укладання, у ДБР не повідомляють.