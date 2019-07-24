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Кличко про справу у ДБР: Роздута нісенітниця

Середа, 24 липня 2019, 10:02

Міський голова Києва Віталій Кличко називає нісенітницею інформацію про кримінальне провадження Державного бюро розслідувань проти нього.

"Щодо інформації про кримінальне провадження ДБР стосовно моїх нібито якихось порушень. Абсолютно роздута нісенітниця!", – написав він у Facebook.

"Спочатку "вкинули" від юристки-партнерки Портнова. Не пішло. Тепер, з подачі вже самого Портнова, розповсюдили в ЗМІ брудну маніпуляцію", – додав Кличко.

Він наголосив: "Андрій Портнов – юрист, колишній заступник глави адміністрації президента-втікача Януковича, а тепер – новоявлений "викривач", – не може не знати, що ця "справа" лопне, як мильна булька. І інспірована вона тільки заради медіа ефекту".

"Я, як мер столиці, дію виключно в правовому полі", – запевнив столичний голова. 

"А тепер, пане Портнов, чекайте відповіді від ДБР. Переконаний, розберуться швидко. Також цікаво, чи так само широко розповсюдите їх відповідь?", – додав Кличко.

Речниця Держбюро розслідувань Анжеліка Іванова підтвердила "Українській правді", що Віталія Кличка викликали на допит на 26 липня у провадженні щодо законності використання комунальних земель.

Згодом Іванова уточнила, що Кличка викликали на допит у якості свідка у провадженні щодо "можливих неправомірних дій під час укладання договору оренди земельної ділянки для будівництва і оренди житлового будинку".

Інших подробиць про цей договір, зокрема, про рік його укладання, у ДБР не повідомляють.

УП, оновлено о 14:40

"Українська правда" у Threads

Теми: Віталій КличкоКиївДБР
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