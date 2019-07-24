Кличко о деле в ГБР: Раздутая чушь

Городской глава Киева Виталий Кличко называет ерундой информацию об уголовном производстве Государственного бюро расследований против него.

"Относительно информации об уголовном производстве ГБР о моих якобы каких-то нарушениях. Абсолютно раздутая чушь!", – написал он в Facebook.

"Сначала "вбросили" от юристки-партнерши Портнова. Не пошло. Теперь, с подачи уже самого Портнова, распространили в СМИ грязную манипуляцию", – добавил Кличко.

Он подчеркнул: "Андрей Портнов – юрист, бывший заместитель главы администрации президента беглого Януковича, а теперь – новоявленный "обличитель", – не может не знать, что это "дело" лопнет, как мыльный пузырь. И инспирировано оно только ради медиаэффекта".

"Я, как мэр столицы, действие исключительно в правовом поле", – заверил столичный глава.

"А теперь, господин Портнов, ждите ответа от ГБР. Убежден, разберутся быстро. Также интересно, так ли широко распространите и их ответ?", – добавил Кличко.

Пресс-секретарь Госбюро расследований Анжелика Иванова подтвердила "Украинской правде", что Виталия Кличко вызвали на допрос на 26 июля в производстве о законности использования коммунальных земель.

Деталей и статус Кличка в деле она пока не назвала, только уточнила, что о мосте речь не идет.