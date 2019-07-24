Під Києвом голоси рахували у кав’ярні: поліція розслідує фальсифікацію

6389 переглядів
Середа, 24 липня 2019, 10:23

Джерело: поліція Київської області

Члени однієї з виборчих дільниць на Київщині проводили підрахунок голосів виборців у кав’ярні міста Обухів, поліція відкрила кримінальне провадження за фактом фальсифікації.

Пряма мова: "Підрахунок голосів виборців відбувся у кав’ярні. За фактом фальсифікації виборчих документів у місті Обухів слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 3 ст. 158 ККУ".

Деталі: Повідомлення про порушення закону про вибори народних депутатів надійшло до поліції від представника громадянської  мережі "ОПОРА".  

Слідчо-оперативна група, що прибула на місце події, встановила, що голова і секретар однієї з виборчих комісій складали протоколи ДВК про підрахунок голосів виборців по багатомандатному округу не на засіданні виборчої комісії, а в кафе будинку культури Обухова. 

Поліцейські задокументували протиправну діяльність та вилучили у працівників ДВК протоколи підрахунку голосів.

Слідство триває.

Голові і секретарю ДВК загрожує від 5 до 7 років ув’язнення з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк від одного до трьох років.

Українська правда

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

Теми: Київська область вибори фальсифікації


powered by lun.ua
Матеріали за темою
Виборчком на окрузі Кононенка зібрався, але склад комісії не змінив 21 липня 2019, 16:28
Екс-меру Ірпеня, який балотується в Раду, анонсували підозру 19 липня 2019, 08:08
У справі вбивства 5-річного Кирила оголосили підозру неповнолітньому 18 липня 2019, 15:52
Усі новини
Головні новини
Гройсман почав готуватися до передачі влади
"АрселорМіттал": Через дії СБУ підприємство може отримати $1,3 млн збитку
На окрузі, де програв брат Медведчука, перераховують голоси
Зеленський не піде на розмін Криму на Донбас – радник
Усі новини
психологія

Як контролювати злість: 25 способів залишатись спокійним

психологія

10 ознак того, що ви розумніші, ніж думаєте про себе

соціум

Міфи та правда про партнерські пологи