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Под Киевом голоса считали в кафе: полиция расследует фальсификацию

Среда, 24 июля 2019, 10:23

Источник: полиция Киевской области

Члены одного из избирательных участков в Киевской области проводили подсчет голосов избирателей в кафе города Обухов, полиция открыла уголовное производство по факту фальсификации.

Прямая речь: "Подсчет голосов избирателей состоялся в кафе. По факту фальсификации избирательных документов в городе Обухов следователи открыли уголовное производство по ч. 3 ст. 158 УКУ".

Детали: Сообщение о нарушении закона о выборах народных депутатов поступило в полицию от представителя гражданской сети "ОПОРА".

Следственно-оперативная группа, прибывшая на место происшествия, установила, что председатель и секретарь одной из избирательных комиссий составляли протоколы УИК о подсчете голосов избирателей по многомандатному округу не на заседании избирательной комиссии, а в кафе дома культуры Обухова.

Полицейские задокументировали противоправную деятельность и изъяли у работников УИК протоколы подсчета голосов.

Следствие продолжается.

Председателю и секретарю УИК грозит от 5 до 7 лет заключения с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок от одного до трех лет.

Украинская правда

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Темы: Киевская областьвиборыфальсификации
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