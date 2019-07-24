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Росіяни й жителі окупованих територій намагалися захопити агрофірму

Середа, 24 липня 2019, 10:53

У селі Велика Губщина поліцейські припинили спробу рейдерського захоплення приватного сільгосппідприємства "Маяк"

Вони затримали 46 осіб, серед яких громадяни Росії та мешканці окупованих територій, повідомляє поліція Харківської області.

23 липня близько 22:00 у селі Велика Губщина Валківського району, "коли місцеві виборчі комісії завершували підрахунок голосів виборців району та здавали бюлетені, невідомі особи вчинили спробу незаконно захопити районну агрофірму".

 

"До сільгосппідприємства "Маяк" під’їхало два автобуси молодиків із дубинками. Вони показали господарю документи, відповідно до яких відбулася зміна власника. Молодики поводили себе агресивно, погрожували справжньому господарю розправою, тому 36-річний чоловік відразу зателефонував до поліції", – інформує поліція

На місце події терміново прибули керівництво обласного главку поліції, групи швидкого реагування та слідчо-оперативна група Валківського відділу поліції.

 

З’ясувалося, що державний реєстратор Заїчинської сільської ради Полтавської області за підробленими документами змінив та провів незаконні реєстраційні дії у Державному реєстрі юридичних осіб стосовно підприємства "Маяк", а саме, змінив власника та керівника.

Поліцейські провели огляд місця події. Вилучили речові докази.

У правопорушників виявили холодну зброю, електрошокери, балончики зі сльозогінним газом, балаклави та документацію, у тому  чисті бланки охоронної фірми. 

 

До Валківського відділу для проведення слідчих дій доставили 46 осіб, серед яких громадяни Росії та мешканці окупованих територій. Вирішують питання щодо їх затримання.

 

Слідчий відкрив кримінальне провадження  за ч. 1 ст. 206-2 (протиправне заволодіння майном підприємства, установи, організації) Кримінального кодексу України.

Всі обставини події наразі встановлюються.

Теми: криміналХарківська областьполіція
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