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Россияне и жители оккупированных территорий пытались захватить агрофирму

Среда, 24 июля 2019, 10:53

В селе Большая Губщина полицейские пресекли попытку рейдерского захвата частного сельхозпредприятия "Маяк".

Они задержали 46 человек, среди которых граждане России и жители оккупированных территорий, сообщает полиция Харьковской области.

23 июля около 22:00 в селе Большая Губщина Валковского района, "когда местные избирательные комиссии завершали подсчет голосов избирателей района и сдавали бюллетени, неизвестные совершили попытку незаконно захватить районную агрофирму".

 

"К сельхозпредприятию "Маяк" подъехали два автобуса молодчиков с дубинками. Они показали хозяину документы, согласно которым произошла смена собственника. Молодчики вели себя агрессивно, угрожали настоящему хозяину расправой, поэтому 36-летний мужчина сразу позвонил в полицию", – информирует полиция.

На место происшествия срочно прибыли руководство областного главка полиции, группы быстрого реагирования и следственно-оперативная группа Валковского отдела полиции.

 

Выяснилось, что государственный регистратор Заичинского сельского совета Полтавской области по поддельным документам изменил и провел незаконные регистрационные действия в Государственном реестре юридических лиц относительно предприятия "Маяк", а именно, сменил владельца и руководителя.

Полицейские провели осмотр места происшествия. Изъяли вещественные доказательства.

У правонарушителей обнаружили холодное оружие, электрошокеры, баллончики со слезоточивым газом, балаклавы и документацию, в том чистые бланки охранной фирмы.

 

В Валковский отдела для проведения следственных действий доставили 46 человек, среди которых граждане России и жители оккупированных территорий. Решается вопрос с их задержанием.

 

Следователь открыл уголовное производство по ч. 1 ст. 206-2 (противоправное завладение имуществом предприятия, учреждения, организации) Уголовного кодекса Украины.

Все обстоятельства происшествия устанавливаются.

Темы: криминалХарьковская областьполиция
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