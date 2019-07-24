Сербія: теля корови, ледь не вбитої за перетин кордону ЄС, назвали іменем євродепутата

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Середа, 24 липня 2019, 11:10

У Сербії корова Пєнка, яка минулого року стала героїнею світових ЗМІ через незаконний перетин кордону ЄС, стала матір’ю, теля назвали іменем євродепутата, який допоміг її врятувати.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на BTV.

Рік тому Пєнка стала чи не найвідомішою в Європі коровою після того, як випадково забрела в сусідню Болгарію і болгарські чиновники наполягали, що корову слід приспати через суворі правила ЄС. Згідно з ними, тварини мають перетинати кордон ЄС з документами, які підтверджують, що вони здорові, Пєнка ж перетнула кордон незаконно.

Загроза смерті Пєнки викликала протести у соціальних мережах, зокрема у Британії, де євроскептики представляли корову жертвою брюссельської бюрократії. Активісти із захисту прав тварин, серед яких колишній "бітл" сер Пол Маккартні, підписували петиції із проханням до Болгарії врятувати життя 5-річній корові.

До справи порятунку тварини долучилися і євродепутати.

 

Через рік корова народила телятко, якому дали ім’я Джон – на честь британського євродепутата Джона Фрака, який допомагав зберегти Пєнці життя.

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Теми: Сербія ЄС


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