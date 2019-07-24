Сербия: теленка коровы, едва не убитой за пересечение границы ЕС, назвали именем евродепутата

В Сербии корова Пенка, которая в прошлом году стала героиней мировых СМИ из-за незаконного пересечения границы ЕС, стала матерью, теленка назвали именем евродепутата, который помог ее спасти.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на BTV.

Год назад Пенка стала едва ли не самой известной в Европе коровой после того, как случайно забрела в соседнюю Болгарию и болгарские чиновники настаивали, что корову следует усыпить из-за строгих правил ЕС. Согласно им, животные должны пересекать границу ЕС с документами, подтверждающими, что они здоровы, Пенка же пересекла границу незаконно.

Угроза смерти Пенки вызвала протесты в социальных сетях, в частности в Великобритании, где евроскептики представляли корову жертвой брюссельской бюрократии. Активисты по защите прав животных, среди которых и бывший "битл" сэр Пол Маккартни, подписывали петиции с просьбой к Болгарии сохранить жизнь 5-летней корове.

К делу спасения животного присоединились и евродепутаты.

Через год корова родила теленка, которого назвали Джоном - в честь британского евродепутата Джона Фрака, который помогал сохранить Пенке жизни.