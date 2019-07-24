У Москві затримали Навального під час ранкової пробіжки

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Середа, 24 липня 2019, 11:14

У Москві в черговий раз затримали російського опозиційного політика Олексія Навального.

Про це він повідомив в Instagram.

За його словами, загін ОМОНу затримав його, коли він вийшов з дому на ранкову пробіжку.

"Правду кажуть, що іноді спорт шкідливий для здоров'я. Вийшов з дому сьогодні побігати і купити дружині квітів, у неї сьогодні день народження... Біля під'їзду маленький автобус з ОМОНом і мене затримали. Зараз я, як дурень, перебуваю у трусах у відділенні поліції", - розповів Навальний.

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A post shared by Алексей Навальный (@navalny) on Jul 23, 2019 at 11:41pm PDT

Як повідомляє російський "Інтерфакс" з посиланням на його адвоката Ольгу Михайлову, політик затриманий за повторне порушення правил організації мітингу.

Вона зазначила, що не знає деталей затримання.

Адвокат допустила, що затримання може бути пов'язане з акцією на підтримку незалежних кандидатів в Мосміськдуму, яким відмовили в реєстрації на виборах. Акцію хочуть провести 27 липня біля мерії, в ГУ МВС Москви заявили, що вона не узгоджена і попередили організаторів про відповідальність.

Повідомляється, що правоохоронний органи РФ поки не коментували затримання Навального.

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Теми: Росія поліція


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