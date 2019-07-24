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В Москве задержали Навального во время утренней пробежки

Среда, 24 июля 2019, 11:14

В Москвы в очередной раз задержали российского оппозиционного политика Алексея Навального. 

Об этом он сообщил в Instagram.

По его словам, отряд ОМОНа задержал его, когда он вышел из дома на утреннюю пробежку. 

"Правду говорят, что иногда спорт вреден для здоровья. Вышел из дома сегодня побегать и купить жене цветов, у нее сегодня день рождения… около подъезда маленький автобус с ОМОНом и меня задержали. Сейчас я, как дурак, нахожусь в трусах в отделении полиции", - рассказал Навальный.

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A post shared by Алексей Навальный (@navalny) on Jul 23, 2019 at 11:41pm PDT

Как сообщает российский "Интерфакс" со ссылкой на его адвоката Ольгу Михайлову, политик задержан за повторное нарушение правил организации митинга.

Она отметила, что не знает деталей задержания.

Адвокат допустила, что задержание может быть связано с акцией в поддержку независимых кандидатов в Мосгордуму, которым отказали в регистрации на выборах. Акцию хотят провести 27 июля у мэрии, в ГУ МВД Москвы заявили, что она не согласована и предупредили организаторов об ответственности.

Сообщается, что правоохранительный органы РФ пока не комментировали задержание Навального.

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Темы: Росcияполиция
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