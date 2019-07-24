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Гройсман почав готуватися до передачі влади

Середа, 24 липня 2019, 11:58
Гройсман почав готуватися до передачі влади

Прем'єр-міністр Володимир Гройсман заявив, що всі міністерства мають підготовувати так звані звіти для наступних міністрів, з інформацією про цілі, завдання і досягнення, щоб цивілізовано передати владу.

Про це він сказав на засіданні Кабінету міністрів у середу.

За його словами, для безперервності влади уряд і прем'єр-міністр складають повноваження перед новообраною Верховною радою на її першому засіданні. Але при цьому залишаються виконувати свої обов'язки до формування нового уряду.

Він висловив сподівання, що засідання ради відбудеться достатньо скоро і швидко буде сформований новий Кабмін.

"Разом із тим ми дуже відповідально ставимося до забезпечення стабільності в Україні і виконання всіх завдань, які покладені на уряд у перехідний період. Ми будемо забезпечувати нормальну життєдіяльність країни, ми підготуємо країну до опалювального сезону, щоб не було жодних потрясінь. Тому що вибори-виборами, але людям потрібні тепло, світло і відповідний комфорт", - заявив Гройсман. 

Очільник уряду зазначив, що кожне міністерство має підготувати необхідні матеріали для наступних міністрів. 

"Це абсолютно нова традиція. Не хлопнути дверима і піти, а зробити підготовку по кожному міністерству, по кожному напрямку, які є досягнення, які є проблеми, які є політики у сфері цього міністерства, які є цілі і завдання. Для того, щоб новий міністр, коли прийде, він отримав матеріали для повного ознайомлення зі станом справ", - сказав він.

При цьому Гройсман висловив надію, що у новому Кабміні міністерств буде менше. 

На його думку, до 12 міністерств - оптимальна модель функціонування уряду. 

Він доручив державним секретарям підготували відповідні матеріали, щоб передати їх новому уряду.

Крім того прем'єр розповів, що хотів би, щоб новий уряд продовжив впроваджувати реформи. Зокрема, у сфері освіти, медицини, у питанні децентралізації тощо.

Він нагадав, що попередні роки були непростими, оскільки в Україні було багато викликів, у тому числі, пов'язаних із зовнішніми боргами. 

Гройсман додав, що ці виклики нікуди не поділися і новому Кабміну теж треба буде з ним справлятися.

Яна Міланова, УП

"Українська правда" у Threads

Теми: Гройсманпрем'єрКабінет міністрів
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