Синоптики обіцяють "майже ідеальну" погоду

Найближчої доби погоду в Україні буде визначати помірно-тепла повітряна маса і поле зниженого атмосферного тиску.

Про це, посилаючись на дані Укргідрометцентру, повідомляє в середу "Інтерфакс-Україна".

Так вночі в східних і Сумській областях, вдень в Україні, крім західних, Вінницької, Одеської та Миколаївської областей, короткочасні дощі, місцями грози. Вітер північно-західний, 5-10 м/с.

Температура вночі 11-16°, на узбережжі морів 18-20°, вдень 21-26°, у південній частині та на Закарпатті 25-30°.

У Києві в четвер – вночі без опадів, вдень короткочасний дощ, місцями гроза. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 14-16°, вдень 23-25​​°.

За даними Центральної геофізичної обсерваторії в столиці 25 липня найвища температура вдень була +35,3 у 2015 році, найнижча вночі +9,9 в 1954 році.

У п'ятницю – в південній частині без опадів; на решті території вночі місцями невеликий дощ, вдень помірні короткочасні дощі з грозами. Вітер північно-західний, 5-10 м/с.

Температура вночі 11-16°, на узбережжі морів до 20°; вдень 21-26°, на півдні країни до 29°.

У Києві – вночі без істотних опадів, вдень короткочасний дощ, можлива гроза. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 13-15°, вдень 22-24°.

24 липня о 9 годині ранку температура води в Чорному і Азовському морях була 25-26°, біля Одеси і Приморського 21-22°, в Дніпрі в межах Києва 20°.

Синоптик Наталка Діденко радить насолоджуватися "майже ідеальною" погодою, поки Західна Європа ледве дихає від сильної спеки.

"На Півдні та в Центрі континенту також спека, навіть у північних Фінляндії та Швеції температура повітря досягатиме +28 і вище градусів. На Францію просто боляче дивитися, до і за +40 градусів! Готуємося до тимчасових кліматичних біженців, не інакше. Бо в нас - практично ідеальна погода, періодичні дощі та помірне теплО", – пише вона у Facebook.