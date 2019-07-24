Синоптики обещают "почти идеальную" погоду

В ближайшие сутки погоду в Украине будет определять умеренно-теплая воздушная масса и поле пониженного атмосферного давления.

Об этом, ссылаясь на данные Укргидрометцентра, сообщает в среду "Интерфакс-Украина".

Так ночью в восточных и Сумской областях, днем в Украине, кроме западных, Винницкой, Одесской и Николаевской областей, кратковременные дожди, местами грозы. Ветер северо-западный, 5-10 м/с.



Температура ночью 11-16°, на побережье морей 18-20°, днем 21-26°, в южной части и на Закарпатье 25-30°.



В Киеве в четверг – ночью без осадков, днем кратковременный дождь, местами гроза. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура ночью 14-16°, днем 23-25°.



По данным Центральной геофизической обсерватории, в столице 25 июля самая высокая температура днем была +35,3 в 2015 году, самая низкая ночью +9,9 в 1954 году.



В пятницу – в южной части без осадков; на остальной территории ночью местами небольшой дождь, днем умеренные кратковременные дожди с грозами. Ветер северо-западный, 5-10 м/с.



Температура ночью 11-16°, на побережье морей до 20°; днем 21-26°, на юге страны до 29°.



В Киеве – ночью без существенных осадков, днем кратковременный дождь, возможна гроза. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура ночью 13-15°, днем 22-24°.



24 июля в 9 часов утра температура воды в Черном и Азовском морях была 25-26°, возле Одессы и Приморского 21-22°, в Днепре в пределах Киева 20°.

Синоптик Наталья Диденко советует наслаждаться "почти идеальной" погодой, пока Западная Европа еле дышит от сильной жары.

"На Юге и в Центре континента также жара, даже в северных Финляндии и Швеции температура воздуха будет достигать +28 и выше градусов. На Францию просто больно смотреть, до и за 40 градусов! Готовимся к временным климатическим беженцам, не иначе. Потому что у нас - практически идеальная погода, периодические дожди и умеренно тепло", - пишет она в Facebook.