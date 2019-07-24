На Закарпатті високопоставлений фіскал насмерть збив дорожника

Джерело: речник ГПУ Андрій Лисенко

На Закарпатті один із заступників керівника обласної Державної фіскальної служби насмерть збив співробітника дорожньої служби.

Пряма мова: "45-річний водій позашляховика "Volkswagen Touareg", один із заступників керівника ДФС в Закарпатській області, на околиці села Ракошино здійснив наїзд на пішохода – співробітника дорожньої служби, що саме працював на тій ділянці дороги.

Від отриманих травм, потерпілий загинув на місці аварії. Водій "Volkswagen Touareg" наразі перебуває у реанімаційному відділенні Мукачівської ЦРЛ".

Деталі: ДТП сталась 23 липня близько 19:00 у селі Ракошино, Мукачівського району.

фото: гпу

Його розслідує Державне бюро розслідувань. Справа відкрита за ч.2 ст. 286 Кримінального кодексу України (порушення правил дорожнього руху особою, яка керує транспортним засобом, що спричинили смерть потерпілого).

Прокуратура не називає ім’я причетного чиновника. За даними ЗМІ, це Олександр Гопа. Йому 45 років, як і винуватцю з офіційного повідомлення. З усіх заступників керівника Закарпатської ДФС лише Гопа декларував користування автівкою Volkswagen Touareg.