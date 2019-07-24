На Закарпатье высокопоставленный фискал насмерть сбил дорожника

Источник: пресс-секретарь ГПУ Андрей Лысенко

На Закарпатье один из заместителей руководителя областной Государственной фискальной службы насмерть сбил сотрудника дорожной службы.

Прямая речь: "45-летний водитель внедорожника "Volkswagen Touareg", один из заместителей руководителя ДФС в Закарпатской области, на окраине села Ракошино совершил наезд на пешехода – сотрудника дорожной службы, который в этот момент работал на том участке дороги.

От полученных травм, пострадавший погиб на месте аварии. Водитель "Volkswagen Touareg" сейчас находится в реанимационном отделении Мукачевской ЦРБ".

Детали: ДТП произошло 23 июля около 19:00 в селе Ракошино Мукачевского района.

фото: гпу

Его расследует Государственное бюро расследований. Дело возбуждено по ч.2 ст. 286 Уголовного кодекса Украины (нарушение правил дорожного движения лицом, управляющим транспортным средством, повлекшее смерть потерпевшего).

Прокуратура не называет имя причастного чиновника. По данным СМИ, это Александр Гопа. Ему 45 лет, как и виновнику из официального сообщения. Из всех заместителей руководителя Закарпатской ДФС только Гопа декларировал пользование автомобилем Volkswagen Touareg.