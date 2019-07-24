НАЗК пояснило новим нардепам, коли подавати перші декларації

Джерело: Національне агентство з питань запобігання корупції

Новообрані народні депутати починають заповнювати декларації у 2020 році.

Деталі: У НАЗК пояснюють, що хоча кандидати у нардепи зазвичай і є суб’єктами декларування, на повторних, проміжних та позачергових виборах до ВР ця норма закону не діє.

Тож, перша декларація, яка повинна бути подана новообраними на позачергових виборах 2019 року народними депутатами, є щорічна декларація за 2019 рік, яка подається до 1 квітня 2020 року.

Крім того, зазначають в агентстві, депутати минулого скликання мають подати ще 2 декларації – в день припинення повноважень та 2020 року, до 1 квітня.