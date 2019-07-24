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НАПК пояснило новым нардепам, когда подавать первые декларации

Среда, 24 июля 2019, 15:09

Источник: Национальное агентство по предотвращению коррупции

Новоизбранные народные депутаты начинают заполнять декларации в 2020 году.

Детали: В НАПК объясняют, что хотя кандидаты в нардепы обычно и являются субъектами декларирования, на повторных, промежуточных и внеочередных выборах в ВР эта норма закона не действует.

Поэтому первая декларация, которая должна быть подана ​​новоизбранными на внеочередных выборах 2019 года народными депутатами, является ежегодная декларация за 2019 год, которая подается до 1 апреля 2020 года.

Кроме того, отмечают в агентстве, депутаты прошлого созыва должны подать еще 2 декларации - в день прекращения полномочий и в 2020 году, до 1 апреля.

Украинская правда
Темы: декларацииВерховная РадавиборыНАПК
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