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Разумков передумав і вже хоче зберегти окремий комітет з євроінтеграції

Середа, 24 липня 2019, 15:28

Глава партії "Слуга народу" Дмитро Разумков вважає, що комітет Верховної Ради з питань європейської інтеграції все-таки повинен бути окремим комітетом.

Як повідомляє "Європейська правда", про це він сказав в інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна".

"Комітет з євроінтеграції не можна буде внести до комітету у закордонних справах, тому що воно так не працює. Там не тільки питання, пов'язані з міжнародною діяльністю держави. Тому, напевно, все-таки це окремий комітет", - сказав глава партії "Слуга народу".

При цьому Разумков зазначив, що це не корелюється з наявністю окремо взятого міністерства, але створювати окреме міністерство під цей напрямок, на його думку, теж буде неправильно.

Нагадаємо, два тижні тому від Дмитра Разумкова у його блозі на "Лівому березі" пролунала заява щодо потреби об’єднання парламентських комітетів у закордонних справах та з питань європейської інтеграції.

Віцепрем’єр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Іванна Климпуш-Цинцадзе виступила проти ідеї об‘єднання. Вона сказала, що такий намір "відображає повне нерозуміння того, що таке європейська інтеграція".

Примітно, що перед виборами партія "Слуга народу" офіційно задекларувала намір посилити повноваження комітету з євроінтеграції, а не ліквідувати його.

Комітет з євроінтеграції у Раді опікується реформами та виконанням Угоди про асоціацію. Критики об'єднання двох комітетів зазначають, що він не має майже нічого спільного з міжнародними справами.

Теми: ЄвропаСлуга народу
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