Разумков передумал и уже хочет сохранить отдельный комитет по евроинтеграции

Глава партии "Слуга народа" Дмитрий Разумков считает, что комитет Верховной Рады по вопросам европейской интеграции все же должен быть отдельным комитетом.

Как сообщает "Европейская правда", об этом он сказал в интервью агентству "Интерфакс-Украина".

"Комитет по евроинтеграции нельзя будет внести в комитет по иностранным делам, потому что оно так не работает. Там не только вопросы, связанные с международной деятельностью государства. Поэтому, наверное, все-таки это отдельный комитет", - сказал глава партии "Слуга народа".

При этом Разумков отметил, что это не коррелирует с наличием отдельно взятого министерства, но создавать отдельное министерство под это направление, по его мнению, тоже будет неправильно.

Напомним, две недели назад от Дмитрия Разумкова в его блоге на "Левом берегу" прозвучало заявление о необходимости объединения парламентских комитетов по иностранным делам и по вопросам европейской интеграции.

Вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Иванна Климпуш-Цинцадзе выступила против идеи объединения комитетов. Она сказала, что такое намерение "отражает полное непонимание того, что такое европейская интеграция".

Примечательно, что перед выборами партия "Слуга народа" официально задекларировала намерение усилить полномочия комитета по евроинтеграции, а не ликвидировать его.

Комитет по евроинтеграции в Раде занимается реформами и выполнением Соглашения об ассоциации. Критики объединения двух комитетов отмечают, что он не имеет почти ничего общего с международными делами.