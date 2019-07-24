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Нова Рада помолодшала на понад 7 років

Середа, 24 липня 2019, 17:08

Джерело: матеріал громадянської мережі "ОПОРА"

Середній вік народних депутатів Верховної Ради ІХ скликання на 7 років знизився в порівнянні з попереднім скликанням парламенту.

Пряма мова: "41 рік – це середній вік депутата в нинішньому складі парламенту. Загалом середній вік народних обранців знизився на 7,4 років в порівнянні з попереднім скликанням парламенту", тобто у 2014 році цей показник складав - 48,4 років.

 

Деталі: До нової Ради обрали:

  • 17 народних депутатів, яким від 21 до 30 років,
  • 121 депутата – від 31 до 45 років,
  • 58 депутатів – від 46 до 60. 
  • 3 депутатів, яким більше 60 років.

Водночас, наймолодшому депутату Святославу Юрашу 23 роки він пройшов у Раду за списком "Слуги народу", а найстаршому - 78 років. Мова йде про Юрія Іоффе з  партії "Опозиційна платформа – За життя".

Наймолодшою партією виявилась "Слуга народу", а найстаршою - "Батьківщина". Середній вік нардепа серед партій та самовисуванців: 

  • "Слуга народу" - 37,6 р.;
  • "Голос" - 38 р.;
  • "Європейська солідарність" - 46,7 р.;
  • Самовисуванці та інші партії - 46,8 р.;
  • "Опозиційна платформа - За життя" - 48,8 р.;
  • "Батьківщина" - 49,8 р.

Знати більше: Обитель Зе! 11 фактів про новий парламент

"Українська правда" у Threads

Теми: Верховна Радавибори
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