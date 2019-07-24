Джерело: матеріал громадянської мережі "ОПОРА"

Середній вік народних депутатів Верховної Ради ІХ скликання на на 7,4 роки знизився в порівнянні з попереднім скликанням парламенту.

Пряма мова: 41 рік – це середній вік депутата в нинішньому складі парламенту. Загалом середній вік народних обранців знизився на 7,4 роки в порівнянні з попереднім скликанням парламенту.

Деталі: У новій Раді працюватиме 17 народних депутатів, яким від 21 до 30 років, 121 депутату – від 31 до 45 років, 58 майбутнім парламентарям – від 46 до 60. Також у Верховній Раді працюватиме троє депутатів, яким більше 60 років.

Наймолодшому депутату Святославу Юрашу 23 роки він пройшов у Раду за списком "Слуги народу", а найстаршому -78 років. Мова йде про Юрія Іоффе з партії "Опозиційна платформа – За життя".

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