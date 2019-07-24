Джерело: матеріал громадянської мережі "ОПОРА"

Середній вік народних депутатів Верховної Ради ІХ скликання на 7 років знизився в порівнянні з попереднім скликанням парламенту.

Пряма мова: "41 рік – це середній вік депутата в нинішньому складі парламенту. Загалом середній вік народних обранців знизився на 7,4 років в порівнянні з попереднім скликанням парламенту", тобто у 2014 році цей показник складав - 48,4 років.

Деталі: До нової Ради обрали:

17 народних депутатів, яким від 21 до 30 років,

121 депутата – від 31 до 45 років,

58 депутатів – від 46 до 60.

3 депутатів, яким більше 60 років.

Водночас, наймолодшому депутату Святославу Юрашу 23 роки він пройшов у Раду за списком "Слуги народу", а найстаршому - 78 років. Мова йде про Юрія Іоффе з партії "Опозиційна платформа – За життя".

Наймолодшою партією виявилась "Слуга народу", а найстаршою - "Батьківщина". Середній вік нардепа серед партій та самовисуванців:

"Слуга народу" - 37,6 р.;

"Голос" - 38 р.;

"Європейська солідарність" - 46,7 р.;

Самовисуванці та інші партії - 46,8 р.;

"Опозиційна платформа - За життя" - 48,8 р.;

"Батьківщина" - 49,8 р.

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